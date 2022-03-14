Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz

14.03.2022 13:53
Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Av. Arabulucu Bilge Mutlu Bilge, sağlık çalışanlarına patatesten yapılan borani yemeği ile sürpriz yaptı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Av. Arabulucu Bilge Mutlu Bilge, sağlık çalışanlarına patatesten yapılan borani yemeği ile sürpriz yaptı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bugüne özel yapılan pastaların yanına farklı bir uygulama yerini aldı. Erzurum Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Arabulucu Bilge Mutlu Bilge ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla farklı bir yöntem seçti. Bilge, kış aylarında Erzurum'un vazgeçilmez yiyeceği olan patatesten Borani yaparak üzerini tereyağı, yoğurt ve güller ile süsledi.

Aşkale Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarının gününü tebrik eden Bilge, "Özellikle pandemi döneminde canlarını siper eden sağlık çalışanlarımızın günü kutlu olsun" dedi.

Farklı bir uygulama ve lezzet ile karşılaşan sağlık çalışanları ise Av. Bilge Mutlu Bilge'ye teşekkür etti. - ERZURUM

Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz
Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz
Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz
Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz

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Erzurum Barosu, Tıp Bayramı, 14 Mart, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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