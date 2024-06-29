Sahilde İlgi Odağı Olan Minik Kuzu - Son Dakika
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Yerel

Sahilde İlgi Odağı Olan Minik Kuzu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan İsmail Çakmak, sahiplendiği minik kuzusu İpek ile sahile indi. İpek, sahibinin yanından hiç ayrılmayarak tatilcilerin büyük ilgisini çekti. Sahibinin söylediğine göre kuzu, artık plaja gitmeyi çok istiyor ve sahilde dolaşmaktan keyif alıyor.

29.06.2024 14:22
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan İsmail Çakmak, yaklaşık iki ay önce sahiplendiği ve adeta çocuğu gibi bakarak yanından hiç ayırmadığı 'İpek' isimli kuzusu ile sahile indi. Minik kuzu sahilde ilgi odağı oldu.

Karasu'da yaşayan İsmail Çakmak, iki ay önce sahiplendiği minik kuzusuyla kurduğu bağ ile dikkat çekiyor. 'İpek' ismi verilen kuzu biran olsun sahibinin peşinden ayrılmıyor. Çakmak, adeta çocuğu gibi ilgilendiği kuzusu ile bu kez ise Karasu Sahili'ne gitti. Sahibi ile sahili turlayan minik kuzu, tatilcilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşların severek, fotoğraflar çektiği kuzu adeta sahilin ilgi odağı oldu.

"Plaja gelmeyi çok istiyor"

Kuzunun sahibi İsmail Çakmak, "Sürekli çarşıya gitmek istemiyor artık. Plaja gelmeyi çok istiyor. Burada gezmek, dolaşmak istiyor. Sezonda hep onunla birlikte plajdayım artık. Çocuklar daha çok sevmeye başladı. Artık halkla birlikte sahilde dolaşıp gezer" diyerek kuzusunun deniz kenarına olan ilgisini de dile getirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sahilde İlgi Odağı Olan Minik Kuzu - Son Dakika

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