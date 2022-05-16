Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular - Son Dakika
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Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular

16.05.2022 17:24
Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri gençler ve vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla sahilde kitap okundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri gençler ve vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla sahilde kitap okundu.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, gençler ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, gençler ve vatandaşlar beraber Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kitap standından çeşitli kitaplardan alarak kitap okudu.

Yapılan bu anlamlı etkinlik ise vatandaşlardan büyük takdir topladı. Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel yaptığı açıklamada, "Gençlik Haftası kutlamalarına sayın valimizin önderliğinde ve sayın belediye başkanımızın destekleri ile devam ediyoruz. Bugünkü etkinliğimiz gençlerin haftası, gençlerin içinde bulunduğu hatta, onlara sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak ve onların haftasını en iyi şekilde yaşamaları amacıyla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de kitap okuma etkinliğimiz var. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla farkındalık oluşturmak amacındayız. Sayın valimiz başta olmak üzere belediye başkanımız ve buraya gelen tüm genç arkadaşlarımıza kardeşlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular
Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular
Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular
Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular
Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular
Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular
Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular
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Gençlik Haftası, Zonguldak, gençlik, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sahilde kitap okudular, farkındalık oluşturdular - Son Dakika


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