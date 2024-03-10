Şahinbey Belediyesi paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayında düzenleyeceği programlarla ilçe halkına yine dolu dolu Ramazan geçirtecek. Tüm vatandaşların Ramazan'ı bir arada geçirmesi, bu kutlu atmosferin tüm ilçeyi sarması için Şahinbey Belediyesi çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Şahinbey ilçesinde sosyal yardımlarını vatandaşlarla buluşturan Şahinbey Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'da da çalışmalarını sürdürecek. Bu yıl Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde Ramazan ayını karşılayacak olan Şahinbey Belediyesi, burada Ramazan sokağının yanı sıra cami külliyesinde Ramazan ayına özel kitap fuarı düzenliyor.
Şahinbey, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacak
Şahinbey Belediyesi Ramazan ayı süresince yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerine, Onkoloji Hastanesi'nde hasta yakınlarına, "İftara beş kala" projesi ile iftara yetişemeyen vatandaşlara hizmet verecek.
"Ramazan ayında vatandaşlarımızla bir arada olacağız"
Ramazan ayında vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ramazan ayı 11 ayın sultanı, oruç, ibadet ve sahur ayı. Allah'ın rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir aydır. Allah'a hamdolsun ki bu güne kavuşmanın huzuru, mutluluğu içerisinde Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl Ramazan ayını Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde karşılıyoruz. Camimizin dış tarafında Ramazan Sokağı etkinliğimizin yanı sıra iç kısmında ise Ramazan ayına özel kitap fuarı düzenliyoruz. İlçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızın sofralarına sıcak yemekler dağıtacağız. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Şahinbey Belediyesi Ramazan Ayı Programları - Son Dakika
CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.
Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.
Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
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