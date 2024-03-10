Şahinbey Belediyesi Ramazan Ayı Programları

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Şahinbey Belediyesi paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayında düzenleyeceği programlarla ilçe halkına yine dolu dolu Ramazan geçirtecek. Tüm vatandaşların Ramazan'ı bir arada geçirmesi, bu kutlu atmosferin tüm ilçeyi sarması için Şahinbey Belediyesi çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Şahinbey ilçesinde sosyal yardımlarını vatandaşlarla buluşturan Şahinbey Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'da da çalışmalarını sürdürecek. Bu yıl Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde Ramazan ayını karşılayacak olan Şahinbey Belediyesi, burada Ramazan sokağının yanı sıra cami külliyesinde Ramazan ayına özel kitap fuarı düzenliyor.

Şahinbey, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacak

Şahinbey Belediyesi Ramazan ayı süresince yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerine, Onkoloji Hastanesi'nde hasta yakınlarına, "İftara beş kala" projesi ile iftara yetişemeyen vatandaşlara hizmet verecek.

"Ramazan ayında vatandaşlarımızla bir arada olacağız"

Ramazan ayında vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ramazan ayı 11 ayın sultanı, oruç, ibadet ve sahur ayı. Allah'ın rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir aydır. Allah'a hamdolsun ki bu güne kavuşmanın huzuru, mutluluğu içerisinde Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl Ramazan ayını Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde karşılıyoruz. Camimizin dış tarafında Ramazan Sokağı etkinliğimizin yanı sıra iç kısmında ise Ramazan ayına özel kitap fuarı düzenliyoruz. İlçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızın sofralarına sıcak yemekler dağıtacağız. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP