Şahinbey'de camilere kış temizliği - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

Vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için camileri temizleyen Şahinbey Belediyesi Temizlik ekipleri, her noktayı köşe bucak siliyor. Halıları ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındıran temizlik ekipleri, camilerin pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Caminin içi kadar çevresinin de temiz olmasına dikkat eden ekipler, lavaboların yıkanmasından şadırvan temizliğine kadar pek çok işlemi titizlikle gerçekleştiriyor.

Düzenli olarak temizleniyor

Her cuma günü namazı öncesi camilerin avluları ve içleri tiziz bir şekilde dezenfekte edilerek, yıkanıp ibadete hazır hale getirilirken, ekipler Şahinbey ilçesindeki tüm camileri periyodik olarak temizliyor. Ekipler camilerin iç kısımdaki halıları, avizeleri, ayakkabılıkları titizlikle temizliyorlar. Camilerdeki halılar, Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait mobil yıkama aracı ve vakumlu halı yıkama makineleri kullanılarak köpüklü suyla yıkanıyor.

"Çalışmalarımız aralıksız sürecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin düzenli olarak temizlendiğini ifade ederek, 'Temizlik imandandır' diyen bir dinin mensupları olarak ibadethanelerimizi temiz tutmak ve vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda ibadet etmeleri için çalışıyoruz. Şehrimiz camileri ile park ve bahçeleri ile hepimizin bir evidir. Evlerimizin temizliğine ne kadar özen gösteriyorsak şehrimizin cadde ve sokaklarını da temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Önümüzdeki günlerde de ibadethanelere ve diğer sosyal alanlara yönelik temizlik çalışmalarımız rutin olarak aynı titizlik ve ciddiyetle devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP