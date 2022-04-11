Şahinbey'de Ramazan ayına özel kitap fuarı - Son Dakika
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Şahinbey'de Ramazan ayına özel kitap fuarı

11.04.2022 17:42

Şahinbey'de Ramazan ayına özel kitap fuarı Şahinbey Belediyesi'nin hafta sonu açılışını gerçekleştirdiği kitap fuarında kitap severler, yazarlarla ve ünlü isimlerle bir araya geliyor.

Şahinbey'de Ramazan ayına özel kitap fuarı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'nin hafta sonu açılışını gerçekleştirdiği kitap fuarında kitap severler, yazarlarla ve ünlü isimlerle bir araya geliyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından hafta sonu açılışı gerçekleştirilen kitap fuarında Nurullah Genç, Münir Arıkan ve Sıtkı Aslanhan kitap dostları ile bir araya gelerek söyleşi düzenlerken, Mustafa Demirci, Fatih Koca ve Eşref Ziya gibi ünlü isimler kitap severler için sahneye çıkıyor.

"Amacımız kitapları sevdirmek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kitaplarla vatandaşların kucaklaştığı çok güzel bir fuar olduğunu belirterek, "Okuyucuların, kitapların ve yazarların bir araya geldiği çok önemli ve güzel bir fuar gerçekleştiriyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ne çocukları ile birlikte gelen aileler, 75 yayın evi arasından istedikleri kitapları çok rahat bulabiliyor ve çocuklarına okuma kültürünü aşılayabiliyorlar. Bu fuardaki asıl amacımız, çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza kitapları sevdirmek. Okuma alışkanlığı kazandırmak. 17 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek olan ve birbirinden değerli yazarlarımızın konferans vereceği fuarımıza, tüm vatandaşlarımızın en az bir defa ziyaret etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçiler ise, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, hem kendilerinin hem de çocuklarının eğlendiğini söyledi.

Şahinbey'de Ramazan ayına özel kitap fuarı
Şahinbey'de Ramazan ayına özel kitap fuarı
Şahinbey'de Ramazan ayına özel kitap fuarı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'de Ramazan ayına özel kitap fuarı - Son Dakika


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