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Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu'nun adını taşıyan parka büstü yerleştirildi - Son Dakika

Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu'nun adını taşıyan parka büstü yerleştirildi

08.12.2021 14:24

Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu'nun adını taşıyan parka büstü yerleştirildi Çankaya Belediyesi, şair, yazar ve çocuk hekimi Ceyhun Atuf Kansu'yu 102. doğum gününde adını taşıyan parka heykeltraş Metin Yurdanur'un yaptığı büstünü yerleştirerek andı.

Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu'nun adını taşıyan parka büstü yerleştirildi

ANKARA - Çankaya Belediyesi, şair, yazar ve çocuk hekimi Ceyhun Atuf Kansu'yu 102. doğum gününde adını taşıyan parka heykeltraş Metin Yurdanur'un yaptığı büstünü yerleştirerek andı.

Şair ve yazar Ceyhan Atuf Kansu'nun 102. doğum günü nedeniyle Çankaya Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan Ceyhun Atuf Kansu Parkı'nda tören düzenlendi. Kansu'nun büstünün açılışının da yapıldığı törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ceyhun Atuf Kansu çocuk hekimi olmasının yanı sıra bir cumhuriyet

aydınıydı. Kurtuluş mücadelesini en güzel anlatan ve Mustafa Kemal Atatürk'e yoldaşlık etmiş aydınlarımızdandı" dedi.

Oğlu Işık Kansu'nun babasının doğumunun 102. yılında bir babaya verilebilecek en güzel doğum günü hediyesini yaptırdığını belirten Taşdelen, "Bu anlamlı hediyeyi bizimle paylaştığı için Işık abiye ve Bahar ablaya çok teşekkür ediyorum. Biz de Çankaya Belediyesi olarak buna ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ceyhun Atuf Kansu'nun adı Çankaya'da yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" dedi.

Taşdelen, sözlerine şöyle devam etti:

"Ceyhun Atuf Kansu, cumhuriyet aydınlanmamızı en güzel anlatan isimlerdendir. Kansu'nun ismini diğer devrimciler, Atatürkçüler ve şehitlerimizin isimleri gibi Çankaya'da yaşatmak bizim için büyük bir onur. Biz Ceyhun Atuf

Kansu'lardan, Ahmet Taner Kışlalı'lardan, Muammer Aksoy'lardan Cumhuriyet nedir, bizi yaşatan değerler nedir onu öğrendik. O yüzden adlarını hep yaşatacağız."

"Barış için yazdı"

Kansu'nun kızı Bahar Gökler de yaptığı konuşmada, "Ceyhun Atuf Kansu kalemini bütün dünya insanlarına ve ülkelerine açtı. Barış ortamında yaşanması için kalemini sanki oralarda yaşamış gibi yazmıştır. Babam yurt sevgisini sadece yazarak değil, bir çocuk hekimi olarak kullanmıştır. Vefanın ve değerbilirliğin kaybolduğu bir çağda böyle bir heykeli kazandırdıkları için Çankaya Belediyesi'ne ve heykeli yapan Metin Yurdanur'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Heykeltıraş Metin Yurdanur, büstün açılışından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konuşmaların ardından büst, Kansu ailesi, Taşdelen ve Yurdanur tarafından açıldı. Törene Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyet yazarı Işık Kansu, Ceyhun Atuf Kansu'nun kızı Prof. Dr. Bahar Gökler, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Başkanı Fürüzan Bilir, Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Prof. Dr. Hikmet Özdemir, ressam Celal Binzet, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Nilgün Pazarcı, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği eski Başkanı Ahmet Göksan, Kansu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu'nun adını taşıyan parka büstü yerleştirildi
Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu'nun adını taşıyan parka büstü yerleştirildi
Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu'nun adını taşıyan parka büstü yerleştirildi
Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu'nun adını taşıyan parka büstü yerleştirildi

Çankaya Belediyesi, Ceyhun Atuf Kansu, Çankaya, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu'nun adını taşıyan parka büstü yerleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şair ve yazar Ceyhun Atuf Kansu'nun adını taşıyan parka büstü yerleştirildi - Son Dakika
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