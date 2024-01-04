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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehit İlhan Aras Caddesi'ni Güzelleştirdi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehit İlhan Aras Caddesi'ni Güzelleştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yaptığı ağaç budama ve peyzaj işlemleriyle Şehit İlhan Aras Caddesi'ne yeni bir görünüm kazandırdı. Caddeye yerleştirilen aydınlatmalı ay yıldız motifiyle de farklı bir görsellik sağlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehit İlhan Aras Caddesi\'ni Güzelleştirdi
04.01.2024 - 15:28,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sürdürdüğü ağaç budama ve peyzaj işlemleriyle şehrin en büyük caddelerine güzellik katıyor. Son olarak yoğun mesai harcanan Şehit İlhan Aras Caddesi'nin çehresi yapılan dokunuşla değişti. Ayrıca cadde yerleştirilen aydınlatmalı ay yıldız motifiyle farklı bir görselliğe kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana caddelerini ve önemli sembolleşmiş noktalarını yaptığı dokunuşlarla değiştiriyor. Özellikle kış ayında yapılan budama çalışmalarıyla caddeler görsel olarak güzelleşiyor. Park ve Bahçeler dairesi Başkanlığı ekipleri, son olarak Erenler Şehit İlhan Aras Caddesi'nde yoğun bir mesai harcadı. Caddenin refüj bölümlerinde, sağında ve solunda bulunan ağaçlar budandı. Peyzaj çalışmasıyla yeni bir görselliğe kavuşan cadde, kavşak noktasına yerleştirilen aydınlatmalı ay yıldızlı motifle yepyeni bir yüz kazandı. Kırmızıyla beyaz ışıkların buluştuğu, ay ve yıldızın süslediği dekoratif işleme bölgenin estetiğini de zenginleştirdi.

Yapılan açıklamada, "Gündüz gece hız kesmeden yürüttüğümüz çalışmalarla bu cennet şehri ve doğayı koruyor, daha güzel bir görüntü kazanması için gayretle çalışıyoruz. Şehit İlhan Aras Caddesi de yeni yüzüyle hayırlı olsun" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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