Sakarya'da 100 Yıllık Hedefler İçin Stratejik Buluşma - Son Dakika
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Sakarya'da 100 Yıllık Hedefler İçin Stratejik Buluşma

Sakarya\'da 100 Yıllık Hedefler İçin Stratejik Buluşma

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirdeki geleceğe yönelik projeleri tartışmak üzere uzmanlarla bir araya geldi. Kentsel dönüşüm ve sosyal projelerin önemine vurgu yaptı.

13.02.2025 16:11  Güncelleme: 16:13
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çeşitli alanlarda çalışan, şehre hizmet sunan isimlerle Sakarya'yı konuştu. Alemdar, "Günü kurtarmak anlayışıyla değil, 100 yıllık hedefler doğrultusunda hareket ediyoruz. Biz bu şehri bütünsel bir planla inşa etmek istiyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin geleceği için alışagelmişin dışında, yenilikçi uygulamalarıyla faydalı projelere öncülük ediyor. Yenilikçi, insan öncelikli ve gelişen dünyanın dinamikleriyle harmanlanan belediyecilik anlayışının son örneği ise geçtiğimiz akşam öne çıktı. Alemdar her görüşten, anlayıştan ve farklı meslek grupları ile uzmanlık alanlarından olan temsilcilerle "Şehir Eşrafı ile Buluşma" programında bir araya geldi. Bu buluşmada şehrin yarınlarını ilgilendiren, geleceğe değer katacağı düşünülen farklı fikirler ortaya koyuldu ve farklı kesimlerce istişare edildi. Görüşmenin öncelikli konuları arasında ise kentsel dönüşüm, mevcutta devam eden projeler, yeşil şehir, sosyal projeler yer aldı. Alemdar, buluşmaya katılanların şehrin geleceğine dair sunduğu talep ve önerileri dinledi. Şehri 'günü kurtarmak' anlayışıyla yönetmediklerini, her bir ilçenin dinamiklerine hakim olmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Alemdar, Sakarya'yı bütünsel bir planla inşa etmek istediklerini vurguladı.

"100 yıllık hedefler doğrultusunda hareket ediyoruz"

Kentsel dönüşümün hedefleri arasında olduğunu aktaran Yusuf Alemdar, "Yaptığımız hiçbir çalışmada günü kurtarmak gayesi gütmüyoruz. Plan bütünlüğünü sağlamak istiyoruz. Biz şehrimizi planlarken en az 100 yıllık hedefler doğrultusunda hareket ediyoruz. Farklı fikirlerin, farklı bakış açılarının çok değerli olduğuna inanıyorum. Hayata geçirmek istediğimiz işlerde, gelecek vizyonumuzda, ortak akıl ve istişare kültürüyle yol almayı hedefliyoruz. Şehrimiz için en güzelini hayata geçirmek istiyoruz. Şu anda şehrimizin en önemli önceliği kentsel dönüşümdür. Bu konuyu şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte sürdürerek neticeye ulaşmak istiyoruz. Üniversitemiz, bilim insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte hareket ederek şehrimizin en acil sorunlarından olan kentsel dönüşümü bir an önce başlatmanın hedefindeyiz. Bu noktada daha dirençli, daha sosyal ve daha yeşil bir Sakarya'yı oluşturmak, tüm bunları yaparken şehrimizin kültürünü ve sosyal dokusunu da doğru bir şekilde oluşturmak istiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da 100 Yıllık Hedefler İçin Stratejik Buluşma - Son Dakika

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