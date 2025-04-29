Sakarya\'da Asfalt Sezonu Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, asfalt sezonunu başlattıklarını açıkladı. Başkan Alemdar, "Şehir genelinde bu yıl kapsamlı bir asfalt çalışması yapacağız. Hedefimiz geçtiğimiz yılın üzerinde asfalt çalışmasını gerçekleştirmek. Bu hedefle şehrin dört bir yanında yollarımızı güvenli ve konforlu hale getireceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bugün mesaiye Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesinde başladı. Sabahın erken saatlerinde şantiyeye gelen Başkan Alemdar'ı Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na (YOLBAK) bağlı müdürler, şefler ve şantiye çalışanları karşıladı. Çalışanlarla birlikte çay ve simit eşliğinde kahvaltı yapan Başkan Alemdar, ekiple asfalt sezonuyla ilgili çalışmaları görüştü, belirlenen hedef üzerine istişare yaptı. Ziyaretinde asfalt sezonunu resmen başlattıklarını belirten Başkan Alemdar, şehir genelinde bu yıl kapsamlı bir asfalt çalışması yapılacağının müjdesini verdi.

Konuşmasında iş güvenliğine vurgu yapan ve Sakarya için hep birlikte çalıştıklarını vurgulayan Başkan Alemdar, "Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Allah çalışmalarınızda kolaylıklar versin, sizlere sağlık versin. Tabi ki önceliğimiz her zaman can güvenliği. Bu işi yaparken önce ailenizi, kendi sağlığınızı düşünmeniz gerekiyor. Sağlığımız yerinde olmalı ki işimizi özenli ve dikkatli yapabilelim. Ben bu vesile ile tüm çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum. Hepimiz bu şehre ve bu millete hizmet ediyoruz. Samimiyetle, gayretle çalışmak zorundayız. Hedefimiz, Sakarya'yı daha güzel yarınlara ulaştırmak. Asfalt sezonunu resmen başlatıyoruz. Geçen yıl 251 bin ton asfalt ile 122 kilometre yolumuzu tamamladık. Şehir genelinde bu yıl kapsamlı bir asfalt çalışması yapacağız. Bu yıl hedefimiz geçtiğimiz yılın üzerinde asfaltı yollarımızla buluşturmak olacak. Bu hedefle şehrin dört bir yanında yollarımızı güvenli ve konforlu hale getireceğiz" dedi.

Şantiye ziyaretinin ardından Başkan Yusuf Alemdar, Trafik Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Şehir içinde yol güvenliğini sağlayan tabela, sinyalizasyon, yol ve yaya çizgileri, oto korkuluk gibi imalatları gerçekleştiren trafik atölyesinde çalışanlarla bir araya gelen Başkan Alemdar, çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Alemdar, asfalt şantiyesi ve trafik atölyelerini ardından Makine İkmal Birimi ile Taşınır Kayıt Deposu'nu ziyaret etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Alemdar, deponun tertip ve düzeninden ötürü tüm çalışanları tebrik etti. Makine ikmal biriminde çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diledi.

Başkan Alemdar'ın bir dizi ziyaretlerinin son durağı ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı oldu. Devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Alemdar, "Şehrimize yeni parklar kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyor, çevre düzenlemeleri, tadilat ve bakım çalışmalarını da düzenli olarak yürütüyoruz" ifadelerini kullanarak tüm çalışanlara çalışmalarında başarılar diledi. Alemdar ayrıca İtfaiye Daire Başkanlığı'nın K-9 Arama Kurtarma Köpeği eğitim alanında da incelemelerde bulundu. - SAKARYA