Sakarya\'da \'Bir Hikaye Bin Neşe\' Projesi Öğrencilerle Buluştu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklarla buluştuğu "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi, bu kez Erenler Çaybaşı Yeşiltepe İlkokulu ve Adapazarı Çökekler Nehir Anaokuluna misafir oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilere yönelik düzenlenen projeyle öğrenciler eğlenirken aynı zamanda öğrenmenin keyfini yaşıyor. Proje çerçevesinde Erenler Çaybaşı Yeşiltepe İlkokulu ve Adapazarı Çökekler Nehir Anaokulu'na misafir olan uzman eğitmenler, öğrencilere çevre bilinci, sosyal hayattaki davranış biçimlerine yönelik bilgiler aktardı. Ardından sahnelenen kukla gösterisi öğrencilere keyifli anlar yaşatırken, gösteri sonunda öğrencilere diş fırçası hediye edilerek ağız sağlığına dair bilgilendirme yapıldı. - SAKARYA