Sakarya'da Hastalara Moral Konseri - Son Dakika
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Sakarya'da Hastalara Moral Konseri

Sakarya\'da Hastalara Moral Konseri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastanede tedavi gören hasta ve yakınları için mini bir konser düzenleyerek moral verdi. Etkinlikte çeşitli hediyeler de takdim edildi.

18.12.2024 14:03  Güncelleme: 14:06
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Sakarya'da belediye ekipleri, hastanenin palyatif biriminde tedavi gören hasta ve yakınlarına sürpriz yaptı. Gitar ve kemanla hastaneye gelen ekipler, mini bir konser vererek moral oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Palyatif Bakım Birimi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hasta ve yakınlarına moral olması amacıyla gerçekleştirilen sürpriz ziyaret, renkli görüntülere de sahne oldu. Ayrıca etkinlikte çeşitli hediyelerde takdim edildi. Belediye ekiplerinin mini konseri ve hediyeleri, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

"Ruhsal destek de önemli"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal destek projelerimizle toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyoruz. SEAH'nın Palyatif Bakım Birimi'nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına moral ziyareti gerçekleştirdik. İyileşme sürecinin sadece fiziksel değil, ruhsal iyileşme ile desteklenmesi gerektiğine inanarak gerçekleştirdiğimiz anlamlı ziyarette çeşitli hediyeler ile naif ezgilerden oluşan mini konser vererek yüzlerde tebessüm oluşturduk. Tüm şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Hastalara Moral Konseri - Son Dakika

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