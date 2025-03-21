Sakarya'da İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

(SAKARYA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Sakarya'da, geniş katılımlı bir destek yürüyüşü düzenlendi.

CHP Sakarya İl Örgütü'nün öncülüğünde akşam saatlerinde Çark Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık, İmamoğlu'na desteklerini göstermek amacıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşe, CHP Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, eski CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoc, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ve çok sayıda CHP üyesi katılarak, İmamoğlu'na olan desteklerini ifade ettiler. Yürüyüş boyunca sloganlar atan katılımcılar, demokrasiye, özgürlüğe ve adalete olan inançlarını dile getirdi.

Oğuz Can Curoğlu ve diğer katılımcılar, Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere gözaltına alındığını ve bunun bir siyasi baskı olduğunu belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı.