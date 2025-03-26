Sakarya\'da Kadir Gecesi Coşkusu

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da mübarek Kadir Gecesi dualarla eda edildi. Sakaryalı vatandaşlar ibadet için camilere akın etti.

Her ilde olduğu gibi Sakarya'da da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi. Akşam ezanı itibariyle ibadetleri için camiye gelen cemaat, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualar eşliğinde yatsı namazını kılıp ibadetlerini gerçekleştirdi. Sakarya'nın tarihi camisi olan Orhan Gazi Camii'ne gelen vatandaşlar namazın ardından ellerini semaya açarak dua etti. İbadet etmek için Orhan Gazi Camii'ne gelen Mert Özkan, "Mübarek aylarda ibadet etmek insani ekstra motive ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. İbadetimizi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Böylesine güzel bir akşamda arkadaşlarımızla beraber dışarıda böyle namaz kılmak bizi ekstra mutlu ediyor" derken, Kadir Gecesi'nin önemini belirten Furkan Yıldız ise, "Allah'ın izniyle dualarımız ve ibadetlerimizi yapacağız. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece. İsteklerimizi rabbimize dua ederek isteyeceğiz inşallah" ifadelerin yer verdi. - SAKARYA