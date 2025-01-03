Sakarya'da Öğrencilere Eğitici Gezi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Öğrencilere Eğitici Gezi Programı Düzenlendi

Sakarya\'da Öğrencilere Eğitici Gezi Programı Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine suyun yolculuğunu, sağlıklı yaşam ipuçlarını ve adrenalin dolu aktiviteleri içeren bir gezi düzenledi. Öğrenciler, SASKİ içmesuyu tesisini ziyaret ederek su arıtma sürecini öğrenirken, Yeşilay'da sağlıklı alışkanlıklar hakkında bilgi aldı ve Macera Park'ta farklı aktivitelerle eğlendi.

03.01.2025 14:37  Güncelleme: 14:40
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bilinçli nesiller yetiştirmek ve şehri geleceğin büyüklerine doğru anlatmak için etkinliklerine devam ediyor. Bu çerçevede ilkokul öğrencileri, SASKİ İçmesuyu Tesisi'nde suyun yolculuğunu gördü, Yeşilay'da sağlıklı yaşam hakkında bilgi aldı, Macera Park'ta ise adrenalin duygusunu yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bilinçli nesiller yetiştirmek ve şehri geleceğin büyüklerine doğru anlatmak, tanıtmak için gezi programlarına ara vermeden devam ediyor. Eğitim gezilerinin son misafirleri ise Adapazarı Çökekler İlkokulu öğrencileri oldu. Minikler bir gün içinde suyun yolculuğunu gördü, macera yolculuğuna çıktı ve sağlıklı yaşamın ipuçlarını öğrendi. İlk durakta SASKİ Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisler'ni ziyaret eden çocuklar, suyun musluğa kadar uzanan yolculuğunu tüm detaylarıyla gördü. Arıtma sürecinde kullanılan teknolojiyi ve hassasiyeti tecrübe eden çocuklar, su kaynaklarının etkin korunmasıyla ilgili bilgiler aldı. Yeşilay'ın Sakarya Şubesi'ni ziyaret eden minikler sağlıklı alışkanlıklara yönlendirildi. Farklı bir durakta Ziya Taşkent Konser Salonu'nda bir araya gelen Sakarya'nın minikleri Kent Orkestrası'nın verdiği mini konserle eğlendi ve müziğin birleştirici gücünü hep birlikte hissetti. Gezi etkinliği adrenalin dolu bir final ile son buldu. Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nı ziyaret eden çocuklar farklı aktivitelerle adrenalin seviyelerini zirveye çıkardı. Zeplin, bouldering gibi deneyimleri yaşayan minikler yükseklik korkusunun üzerine gitti, fiziksel dayanıklılıklarını test etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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