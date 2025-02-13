Sakarya\'da \'Özgür Ben, Hareket ve Eylemlilik\' Konferansı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Kültür takvimi çerçevesinde önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, "Özgür Ben, Hareket ve Eylemlilik" konferansında benliğin sınırlarını ve anlamını hakkında konuşma gerçekleştirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın yayınladığı Şubat Kültür Takvimi, birbirinden keyifli ve bilgilendirici programlarla devam ediyor. Takvim, OSM'de 14 Şubat Cuma günü 19.00'da başlayacak olan "Özgür Ben, Hareket ve Eylemlilik" isimli konferansla sürecek. Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, bu konferansta dini düşünceden hareketle özgürlük ve benliğin anlamı ile sırlarını konuşacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Şubat Kültür Sanat Etkinliklerimiz 14 Şubat Cuma günü Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün'ün konuşmacı olarak katılacağı 'Özgür Ben, Hareket ve Eylemlilik' isimli konferansla devam edecek. Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferansa tüm kültür sanat dostlarını davet ederiz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA