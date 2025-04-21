Sakarya\'da Yeni Afet Yönetim Merkezi Açıldı

Sakarya'da afet ile acil durumlarla mücadelede etkinliği artırmak ve kriz anlarında hızlı karar alma süreçlerini desteklemek gayesiyle hayata geçirilen İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonu, hizmete açıldı.

Kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek, il genelinde koordinasyonun en üst düzeyde sağlanmasına imkan tanıyacak şekilde modern ve teknolojik altyapıyla donatılan salon, muhtemel bir afet veya acil durumlarda kamu kurumları, yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri ve ilgili tüm paydaşların bir araya gelerek hızlı, sağlıklı ve etkili kararlar alabileceği bir merkez olarak tasarlandı.

Sakarya Valiliği koordinesinde hayata geçirilen İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonu, tamamlanan inşaat ve teknik donanım çalışmalarının ardından hizmete açıldı. Konuya ilişkin Sakarya AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Afetler karşısında dayanıklı toplumlar inşa etmenin yolu, güçlü altyapılar kadar, etkin iletişim ve koordinasyon mekanizmalarından geçmektedir. Bu anlayışla, afet ve acil durum yönetimi alanındaki kapasitemizi artırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Yeni toplantı salonumuz, bu vizyonun somut bir yansıması olarak sadece bugün değil, gelecekte de afetlere karşı mücadelemizin merkezi olacaktır. Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta valimiz Rahmi Doğan olmak üzere, destek veren tüm kurumlara, ilgili birimlere ve fedakarca görev yapan personelimize teşekkür eder, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonumuzun ilimize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA