Saklıkent'e toplu ulaşım başladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi sömestr tatili ile birlikte kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezine toplu taşıma seferleri başlattı. 500 levhalı hat her gün 08.30'da otogar depolamadan, 15.30'da da Saklıkent'ten hareket edecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Antalyalıların yarı yıl tatilinde kar keyfini doyasıya yaşaması için 500 No'lu Otogar-Saklıkent Toplu Taşıma Hattı'nı sefere koydu. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ulaşım imkanlarının zor olduğu Saklıkent Kayak Merkezi'ne vatandaşların toplu taşıma ile kolay ulaşımını sağlayacak 500 No'lu hat haftanın 7 günü sabah saat 08.30 otogar depolamadan çıkış yapıp, öğleden sonra 15.30'da Saklıkent'ten dönüşe geçiyor. Saklıkent'e belediyenin resmi plakalı 8.5 metrelik otobüsle seferler düzenleniyor.

Her gün saat 08.30'da Otogar depolama alanından hareket eden 500 nolu hat, Dokuma Park-Özdilek-Çallı-Tıp Fakültesi-Uncalı Mezarlığı-Bahtılı-Doyran ve Saklıkent Yaylası güzergahında ulaşım sağlayıp, saat 15.30'da Saklıkent'ten dönüyor. - ANTALYA