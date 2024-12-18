Şam'dan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Şam'dan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam'dan Halep'e deneme uçuşu yapıldı, yeni bayrak dikkat çekti.

18.12.2024 11:26
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam'dan Halep'e ilk uçuş, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirildi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bugün Şam Uluslararası Havalimanı'ndan resmi ilk uçuşun gerçekleştirileceği açıklanmış, daha sonra resmi uçuşun ilerleyen tarihlerde olacağı ancak bugün ise deneme uçuşunun yapılacağı kaydedilmişti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'nda ilk iç hat uçuşu gerçekleştirildi. Şam-Halep deneme uçuşu için Suriye Havayollarına ait uçak başkent Şam'dan havalandı. Uçakta yolcu yerine personel taşındığı açıklanırken havalimanında deneme uçuşu için hazırlıklar tamamlansa da pist, apron ve havalimanı içinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Uçak üzerindeki yeni bayrak dikkat çekti

Esad rejimin devrilmesinin ardından bayraklarda yapılan değişimlerin ardından uçaklardaki yenilenmenin de yapıldığı görüldü. Uçağın kanat ve kuyruk bölümünde bulunan üç yıldızlı yeni Suriye bayrağı dikkat çekti. - ŞAM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Güncel, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şam'dan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti - Son Dakika

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