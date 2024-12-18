Şam'dan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti - Son Dakika
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Şam'dan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti

Şam\'dan Halep\'e İlk Uçuş Gerçekleşti

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam'dan Halep'e deneme uçuşu yapıldı, yeni bayrak dikkat çekti.

18.12.2024 13:22
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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden uçak Halep'e indi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bugün Şam Uluslararası Havalimanı'ndan resmi ilk uçuşun gerçekleştirileceği açıklanmış, daha sonra resmi uçuşun ilerleyen tarihlerde olacağı ancak bugün ise deneme uçuşunun yapılacağı kaydedilmişti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'nda ilk iç hat uçuşu gerçekleştirildi. Şam'dan hareket eden ve gazetecilerle birlikte 43 kişiyi taşıyan uçak Halep Havalimanı'na vardı.

Uçak üzerindeki yeni bayrak dikkat çekti

Esad rejiminin devrilmesi sonrası bayraklarda yaşanan değişimle birlikte uçaklarda da yenilenme yapıldığı görüldü. Uçağın kanat ve kuyruk bölümünde bulunan üç yıldızlı yeni Suriye bayrağı dikkat çekti. - HALEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şam'dan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti - Son Dakika

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