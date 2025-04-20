SAMEK, Uluslararası Öğrencilere Türk Mutfağını Tanıtıyor - Son Dakika
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SAMEK, Uluslararası Öğrencilere Türk Mutfağını Tanıtıyor

SAMEK, Uluslararası Öğrencilere Türk Mutfağını Tanıtıyor

Sakarya Büyükşehir SAMEK, uluslararası öğrencileri bir araya getirerek Türk mutfağının lezzetlerini tanıttı ve kültürler arası dostluk köprüleri kurdu. Etkinlikte öğrenciler, geleneksel Türk yemeklerini yaparak sosyal ve kültürel bir deneyim yaşadı.

20.04.2025 17:07  Güncelleme: 17:09
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Sakarya Büyükşehir SAMEK'ler sadece sanat ve meslek edindirmekle kalmıyor, farklı coğrafyalardan Sakarya'ya gelen öğrenciler için kültürler arası dostluk köprüleri kuruyor. Mutfak Atölyesi'nin son konukları olan uluslararası öğrenciler, Türk Mutfağının eşsiz lezzetleriyle tanıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) şehrin kültürel ve sosyal hayatına değer katmayı sürdürüyor. SAMEK'lerde sadece sanat ve meslek eğitimleri değil, farklı coğrafyalardan gelen gençleri buluşturan etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Son olarak SAMEK çatısı altında dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri aynı sofrada buluşturarak kültürler arası dostluk köprüleri kuruldu.

Cezayir'den Tanzanya'ya, Kazakistan'dan Bangladeş'e, Çin'e uzanan geniş bir kültür mozaiğinden öğrenciler, düzenlenen Mutfak Atölyesi etkinliğinde Türk mutfağının geleneksel lezzetleriyle tanıştı. SAMEK Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 15'ten fazla uluslararası öğrenci bir araya geldi. Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde Türk mutfağının iki özel lezzeti olan şöbiyet tatlısı ve perde pilavı hazırladı. Geleneksel tarifler üzerine yapılan kısa sunumların ardından, öğrenciler tarifleri birebir uygulayarak hem pişirme tekniklerini öğrendi hem de kültürel anlamda unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinlik, yalnızca mutfak deneyimi kazandırmakla kalmadı; öğrencilerin Türkçe iletişim pratiği yapmasına da imkan tanıdı. Mutfakta kullanılan yönergeler, malzeme isimleri ve tarif açıklamaları sayesinde gençler, dil becerilerini günlük hayat içinde doğal bir ortamda geliştirme imkanı buldu. Kazakistanlı 18 yaşındaki öğrenci Aisana Kabylbek, "Yemek yapmayı çok seviyorum, bu yüzden etkinlik beni çok mutlu etti. Perde pilavı ve şöbiyet tatlısı hazırladık. Yeni Türk yemeklerini tanıma şansı bulduk, arkadaşlarımla bol bol sohbet ettik. Benim için çok keyifli ve unutulmaz bir deneyimdi. Bu güzel fırsatı sundukları için TÖMER'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bilişim sistemleri mühendisliği öğrencisi olan 20 yaşındaki Afrın Anwar Boısakhı, "Ben Afrin, Bangladeşliyim. Bugün burada pilav ve şöbiyet pişirdik. Ülkemde de yemek yapıyordum, bu yüzden mutfağa alışığım. Ama bugün farklı bir ülkede, farklı insanlarla birlikte yemek yapmak benim için çok özel bir deneyim oldu. Çok eğlendik ve şu anda gerçekten çok mutluyum. Bu imkanı bize sunduğunuz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Gazetecilik öğrencisi olan Çinli Zıxuan Han, "Merhaba buradaki arkadaşlarım bana Meryem diyorlar ve bugün onlarla birlikte yemek pişirdik; pilav ve tatlı yaptık. Türkçe konuşurken çok eğleniyoruz ve arkadaşlarımla birlikte pratik yapıyoruz. Çok fazla yemek yapmayı bilmiyorum ama bugün yeni şeyler öğrendim. SAMEK ailesine ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SAMEK, Uluslararası Öğrencilere Türk Mutfağını Tanıtıyor - Son Dakika

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