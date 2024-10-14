Samet Çağrı Uğuz Evleniyor - Son Dakika
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Samet Çağrı Uğuz Evleniyor

Samet Çağrı Uğuz Evleniyor

İlahi sanatçısı Samet Çağrı Uğuz, Sıla Can ile nikah masasına oturdu. Düğün merasimi Erzurum'da yapıldı.

14.10.2024 11:27
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Söz yazarı, bestekar ve ilahi sanatçısı Samet Çağrı Uğuz, Sola Can ile hayatını birleştirerek dünya evine girdi.

Erzurumlu söz yazarı bestekar ve ilahi sanatçısı Samet Çağrı Uğuz, önceki gün düzenlenen nikah ve düğün merasimi ile Sıla Can'la hayatını birleştirerek dünya evine girdi. İlahi sanatçısının yakın dostları, arkadaşları ile Uğuz ve Can aileleri genç çiftin mutlu gününe ortak oldular. İnci Royal Düğün salonunda gerçekleşen düğün merasimi pasta kesimi ve takı töreni ile sona erdi.

Damadın babası Muhammet Uğuz ile annesi Sümeyye Uğuz ve gelinin babası Ali Can ile Şengül Can, evlatlarının evlilik mürüvvetine eşlik eden ve düğün merasimine katılan tüm davetlilere teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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