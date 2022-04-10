Samsun 2. Dolmuş Derneği Başkanlığına Ahmet Kabadayı yeniden seçildi - Son Dakika
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Samsun 2. Dolmuş Derneği Başkanlığına Ahmet Kabadayı yeniden seçildi

10.04.2022 17:55
Samsun 2. Dolmuş Derneği Başkanlığına Ahmet Kabadayı yeniden seçildi

Samsun'da 2 Nolu Dolmuş Hattı Derneği Başkanlığına mevcut başkan Ahmet Kabadayı güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Samsun'da 2 Nolu Dolmuş Hattı Derneği Başkanlığına mevcut başkan Ahmet Kabadayı güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Samsun 2 Nolu Dolmuş Hattında çalışanlar bugün sandık başına gittiler ve başkanlarını yeniden seçtiler. Derneğin lokalinde yapılan seçimlere 135 üyeden 95 üye katıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerden mevcut başkan Ahmet Kabadayı yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Seçim sonrası açıklamada bulunan Ahmet Kabadayı, "Geçmiş yönetimde yanımda olan tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yeni seçilen yönetim kurulu arkadaşlarıma da görevlerinde başarılar dilerim. Dik duruşlarından dolayı üyelerimize da ayrıca teşekkür ederim. Yeni seçimimizin hattımıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Ahmet Kabadayı başkanlığına yeni yönetim şu isimlerden oluştu: "Ali Şanal, Cemal Özçelik, Hakan Şen ve Selim Yıldırım." - SAMSUN

Samsun 2. Dolmuş Derneği Başkanlığına Ahmet Kabadayı yeniden seçildi

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Ahmet Kabadayı, Sandık, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun 2. Dolmuş Derneği Başkanlığına Ahmet Kabadayı yeniden seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun 2. Dolmuş Derneği Başkanlığına Ahmet Kabadayı yeniden seçildi - Son Dakika
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