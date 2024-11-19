Samsun\'da Aile Eğitim Programı Başladı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kadından Topluma Eğitim Hareketi (KATEDER) iş birliğiyle 8 hafta sürecek Aile Eğitim Programı başladı.

Hayata geçirdiği birçok projeyle vatandaşları destekleyen Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve ailelere verdiği önemi bir adım daha ileriye taşıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından hizmet alan 50 ailenin katılımıyla ve KATEDER (Kadından Topluma Eğitim Hareketi) iş birliğiyle 8 hafta sürecek Aile Eğitim Programı'nı başlattı. Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Aile Eğitim Programı'nın ilk oturumu gerçekleştirildi. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde kendilerine dair farkındalık kazanırken hem kişisel gelişimlerine katkı sağladılar hem de diğer katılımcılarla deneyimlerini paylaştılar.

Eğitim kapsamında 8 hafta süresince katılımcılar aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik birçok farklı konuda eğitim alacak. Programda; çocuk psikolojisi, ergen psikolojisi, ailede iletişim, çocuklarla etkili iletişim yöntemleri ve ailede ruh sağlığı gibi önemli konular ele alınacak. 8 hafta sonunda da düzenlenen kapanış gezisi ile katılımcılar 8 hafta boyunca edindikleri bilgileri pekiştirip sosyal etkileşimlerini güçlendirecek ve aileler birbirleriyle daha derin bağlar kuracak. - SAMSUN