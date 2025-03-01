Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi

Samsun\'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi

Samsun'da gençler için sosyal yaşamı güçlendirme projesi, bağımlılıkla mücadeleye odaklanıyor.

01.03.2025 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hayata geçirilmesi planlanan "Çocuklarımızda ve Gençlerimizde Sosyal Yaşamı Güçlendirme Projesi" kapsamında bağımlılık konusunda bilinçli, bağımlılığa karşı dirençli, sağlıklı yaşam becerilerini sahip, farkındalığı olan, bağımlılıktan uzak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak hedefleniyor.

"Çocuklarımızda ve Gençlerimizde Sosyal Yaşamı Güçlendirme Projesi" ve projenin İlkadım ilçesi uygulama örneğinin kapsamı, hedefleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantı; Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Vali Yardımcısı V./İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Demet Çelebi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Proje ile öncelikle İlkadım ilçemizde pilot uygulama şeklinde, ardından da ilimiz tamamında uygulanacak projeyle çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal ve psikolojik gelişimini desteklemek amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerimize istekleri doğrultusunda sosyal, sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel faaliyetler için imkan ve ortam sağlamak, bu sayede onları sosyal hayatta güçlendirip, ailelerini ve çevrelerini bilinçlendirerek olumsuz her türlü etkiden korumak, bağımlılık konusunda bilinçli, bağımlılığa karşı dirençli, sağlıklı yaşam becerilerini sahip, farkındalığı olan, bağımlılıktan uzak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak hedefleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri-Sanayi İş BirliğiToplantısı

Ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasında kilit bir rolü olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile ulusal ve uluslararası birçok firmanın yatırım yapmaya devam ettiği Organize Sanayi Bölgeleri ve sanayi firmaları arasında yürütülecek iş birliklerinin istişare edildiği toplantıda Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Vali Yardımcısı V./ Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Vali Yardımcısı V./ Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, akademisyenler, OSB Müdürleri ve il genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin müdürlerinin katılımıyla OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Samsun'da firmaların yaptığı yatırımlara nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yapacağı çalışmalar ve yapılması gereken hazırlıklar, eksik görülen alanların tamamlanması için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlerinin görüşleri alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İlkadım, Sağlık, samsun, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:21 Trump’la kavgasının ardından Zelenskiy’e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir
23:14 Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump’ın yeniden görüşmek için bir şartı var Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var
22:58 Zelenskiy’den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump’a bomba gönderme Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme
22:25 Önce dalga geçti, sonra azarladı Trump, kafayı Zelenskiy’nin kıyafetine taktı Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
10:01 Kerem Demirbay’dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt
10:01 2024 yılı büyüme oranı belli oldu 2024 yılı büyüme oranı belli oldu
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 00:30:22. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.