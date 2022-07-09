Samsun'da bayramda sahil keyfi - Son Dakika
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Samsun'da bayramda sahil keyfi

09.07.2022 15:44
Samsun'da bayramda sahil keyfi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinde güneşli havadan istifade ederek sahil keyfi yaptı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinde güneşli havadan istifade ederek sahil keyfi yaptı.

İslam alemi tarafından kutlanan Kurban Bayramı'nda vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesti. Ardından insanları bir araya getiren bayram geleneğine uyarak eş dost ve akraba ziyaretlerine başlandı. Yakınları ile görüşen insanlar güneşli havadan da istifade etti.

Bayramın ilk günü İlkadım sahili de açık hava ve güneşi sevenlerin uğrak yeri oldu. Çocuklar ve torunlarını yanlarına alarak dışarı çıkanlar park ve bahçeleri doldurdu. Bazısı sahil boyunca yürümeyi tercih ederken bazısı paten, bisiklet ve kaykay gibi sporlar yaptı. Bol bol fotoğraf çekilindi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da bayramda sahil keyfi - Son Dakika

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