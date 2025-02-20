Samsun'da Eğitime Ara Verildi

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(ANKARA) - Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü ve 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Valiliğin, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden 20/02/2025 tarih ve saat 12.00 itibariyle gelen sarı kodlu uyarıya göre; ilimizde devam eden kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim-öğretime 20 Şubat 2025 Perşembe (12.00'den itibaren) ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli; Hamileler, Engelliler, Çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacaktır."