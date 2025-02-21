Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar, ellerine aldıkları poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı.
Samsun'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri poşetler ve leğenlerle sokakları kayak pistine çevirdi. Kar yağışı sonrası sokaklarda kayan vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Samsun'da Eğlenceli Kar Keyfi - Son Dakika
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