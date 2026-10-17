Samsun'da emekli astsubaylar tazminat talebiyle yürüdü, 100 TL 2006'dan beri sabit - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Samsun'da emekli astsubaylar tazminat talebiyle yürüdü, 100 TL 2006'dan beri sabit

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun\'da emekli astsubaylar tazminat talebiyle yürüdü, 100 TL 2006\'dan beri sabit
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 17 Ekim Astsubaylar Günü yürüyüşünde emekli astsubaylar tazminat ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedi. TEMAD Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, 2006'dan beri verilen 100 TL'lik ödemenin 2026'da hâlâ aynı kaldığını belirtti.

Samsun'da "17 Ekim Astsubaylar Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenleyen emekli astsubaylar, tazminat ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

Samsun'da İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi güzergahının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, basın açıklaması yaptı.

Emekli astsubayların hak ettikleri maddi güvencenin sağlanması gerektiğini belirten Arat, "Bizler emekli astsubaylar olarak hakkımız olanı istiyoruz. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanların emeklilikte insanca yaşam sürebilmesi için bu tazminat maddelerinin tekrar yasaya konulması gerekmektedir. Bu bir lütuf değil, adaletin gereğidir. Yıllarca fedakarca, zor şartlarda görev yaptığımız unutulmamalıdır" dedi.

Astsubayların görev ve sorumluluklarının farklı statülerdeki meslek gruplarıyla aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Arat, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubayların mali haklar açısından mağduriyet yaşadığını savundu. Arat, 2022 yılında yapılan ek gösterge düzenlemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ücret skalasını bozduğunu ileri sürdü.

Makam tazminatı alamayan emekli astsubaylara bunun yerine 5434 sayılı Kanun'un ek 81'inci maddesi kapsamında ödeme yapıldığını belirten Arat, "Bize makam tazminatı verilmediği için makam tazminatı yerine verilen, 5434 sayılı Kanun'un ek 81'inci maddesinde öngörülen ve 2006 yılında verilmeye başlanan 100 TL gibi bir meblağ söz konusudur. Yıl 2026 ancak bu meblağ hala 100 TL'dir. 20 yılda enflasyon artışı eklenmeden verilmeye devam edilmektedir" diye konuştu.

"4 yıllık fakülte/lisans seviyesine çıkarılmasının uygun olacak"

Astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini de dile getiren Arat, "Astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini de dile getiren Arat, "Biz emekli astsubaylar, 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 2 yıllık yüksekokul, ön lisans seviyesinde olan eğitim öğretim süresinin daha donanımlı personel yetiştirmek, güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, mevcut gelişmiş silah araç ve gereç sistemlerini kullanan, astlarına öğreten, komuta eden astsubayların teknolojinin gerekliliği olarak eğitim seviyesinin 4 yıllık fakülte/lisans seviyesine çıkarılmasının uygun olacağı tarafımızca değerlendirilmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
EkonomiSamsunGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor Bir zamanlar güvenlikti, şimdi bütün Türkiye adını ezbere biliyor
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:33
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku Alanyaspor maçında da yok
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 16:07:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsun'da emekli astsubaylar tazminat talebiyle yürüdü, 100 TL 2006'dan beri sabit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei