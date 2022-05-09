Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri

09.05.2022 21:36
Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri

Samsun'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek.

Samsun'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek.

"Samsun Engelleri Aşıyor" konsepti kapsamında 10-16 Mayıs tarihleri arasında il genelinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yapılacak etkinlikler öncesinde vatandaşlara çağrıda bulunarak, "10-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan Engelliler Haftası etkinliklerimize teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır" dedi.

10 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak etkinlikler hafta boyunca çeşitli programlar ile kutlanacak. - SAMSUN

Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri
Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri

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Engelliler Haftası, Samsun, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri - Son Dakika


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