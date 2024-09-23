Samsun\'da İtfaiye Haftası Kutlanıyor

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, itfaiyelerin yaptığı görevin her türlü takdirin ötesinde olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 23-27 Eylül İtfaiye Haftası'nı düzenlediği çeşitli programlarla kutluyor. Eylül ayının son haftasında kutlanan "İtfaiye Haftası" etkinlik programı Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı.

İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Her türlü olumsuzluk ve afet anında kendi canından önce hemşehrilerimizin canını düşünen itfaiyecilerimizin yaptığı hizmet, her türlü takdirin ötesindedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye teşkilatımızın gelişimi için sürekli çalışıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize en hızlı ve etkili hizmeti sunarak güvenli bir yaşam alanı sağlamak. 300 yılı aşkın bir süredir var olan itfaiye teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Samsun itfaiyemiz de bu yıl 99'uncu kuruluş yılını kutluyor. Bu vesileyle başta Samsun Büyükşehir Belediyemizin itfaiye mensupları olmak üzere bu hayati sorumluluğu üstlenen tüm itfaiyecilerimize görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyor; itfaiye haftalarını kutluyorum" dedi. - SAMSUN