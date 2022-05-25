Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

25.05.2022 20:57

Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen molotoflu saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen molotoflu saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

10 gün önce 04.00 sıralarında Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'taki bir iş yerine gelen maskeli 2 kişi molotofkokteyli atıp kaçtı. İş yeri önünde çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olaya ait kamera görüntülerine ulaşıldı. Kimlikleri belirlenen M.E. ve K.B., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Tabakhane Mahallesi'nde yakalandı. Yakalan şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, molotofkokteyli iş yerine atılmadan önce aynı gece 22.00 sıralarında Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ın köşesinde bulunan seyyar pilavcıda tartışma çıktı, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan Kaan B., bir gece sonra kavga ettiği Ufuk G.'yi Tabakhane Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Kaan B., olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte gece bekçileri tarafından yakalandı. Yaralı Ufuk G. 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan da hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Esnaflar şaşkın

Ali Hafız Sokak'taki bir iş yeri sahibi Mehmet Gül, "Molotofkokteylinin niye atıldığını bilmiyoruz. Köşede başlayan bir kavganın devamı buraya kadar geldi. Ama ne hikmetse benim kapıma 2 tane atıldı. Diğer iş yerimize 1 tane atıldı. Neden atıldı bilmiyoruz. Biz olaya karışmadık, bir alakamız da yok. Orada olan kavga da bir bahane miydi, gerçekten olayı buraya mı taşımak istediler merak ediyoruz. O kavganın devamı bize nasıl bulaştı anlayamadık. Emniyet mensuplarımızın olayı çözeceğine inanıyorum" dedi.

Esnaf Mehmet Kaba, "Biz işini düzgün yapmaya çalışan esnaflarız. Bizimle ilgisi olmayan, çıkan bir kavganın gecesinde molotofkokteyli atıldı. Kaymakamlık binasına yakın olmamız nedeniyle, şehrin göbeğinde böyle bir olay yapılması gerçekten hem bizim açımızdan hem esnaf arkadaşlarımız açısından büyük bir şüphe uyandırdı. Bizimle alakası olmayan bu saldırının acaba arkasında başka bir iş mi var. Emniyet mensuplarımızın bu konuyu çözeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Diğer esnaflar ise "Kaymakamlığın da burada olması, bayrakların üzerine molotof atılması kafalarımızda soru işaretleri oluşturdu. Bir anlam veremedik. Başka yerde başlayan bir kavganın sonucunda böyle bir şeyin olmasını çözemedik" şeklinde konuştular.

Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da molotoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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