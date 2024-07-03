Samsun'da Taş Ocağı Projesine Mahalleli Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Samsun'da Taş Ocağı Projesine Mahalleli Tepki Gösterdi

Samsun'un Kavak ilçesinde kurulması planlanan taş ocağı kırma, eleme ve yıkama tesisine mahalleli tepki gösterdi. Samsun Çevre Platformu, taş ocağının bölgenin orman dokusuna ve su kaynaklarına zarar vereceğini belirterek şantiye kurma çalışmalarının durdurulmasını talep etti.

03.07.2024 15:27
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'un Kavak ilçesinde kurulması planlanan taş ocağı kırma, eleme ve yıkama tesisine mahalleli tepki gösterdi. Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Adnan Korkmaz; "Taş ocağı ve tesisi kurulması durumunda bölgenin zengin orman dokusu ve 7 mahallenin su ihtiyacının karşılandığı su kaynakları zarar görecektir" dedi.

Samsun'un Kavak ilçesinde kurulması planlanan taş ocağı kırma, eleme ve yıkama tesisine mahalleli tepki gösterdi. Taş ocağının kurulması halinde Köseli, Bekdemir ve Karapınar mahallelerinin de etkileneceğini belirten Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) dün akşam saatlerinde basın açıklaması düzenledi. Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Adnan Korkmaz, şunları söyledi:

"Kavak ilçesi Köseli, Bekdemir ve Karapınar mahalleleri sınırlarında, Aksu Orman İşletme Şefliğinin sorumluluk alanında bulunan 38,152 metrekare ormanlık alan Arhan Çimento isimli şirkete ait taş ocağı ve kırma, eleme, yıkama tesisi kurulması amacı ile yok edilmektedir. Orman müdürlüğü eliyle ağaç kesimleri hızla devam etmektedir. Ormanlarımız korunması gerekirken birilerinin para kazanma hırslarına yok edilmektedir. Taş ocağı kurulması için izin verilen alanın tamamı ormanlık alandır. Taş ocağı ve tesisi kurulması durumunda bölgenin zengin orman dokusu ve 7 mahallenin (köy) su ihtiyacının karşılandığı su kaynakları zarar görecektir. Ağaç kesimine başlanılan bölge, içme ve sulama su kaynaklarının üzerinde bulunmaktadır. Orman kesimine müsaade edilmesi ve sonrasında taş ocağı ve tesisin çalışmaya başlaması durumunda su kaynakları, tarım arazileri ve yaşam alanları zarar görecektir.

"Ne vicdana ne de hukuka sığar"

Aynı bölgede şu anda kurulmak istenen taş ocağı ve tesisin maksimum 500 metre çevresinde son 20 yıl içerinde üç tane farklı taş ocağı kurulmak istendi. Ancak bölge insanına, bölgenin su kaynaklarının ve doğasının zarar göreceği, ormanlık alanların yok edilmesi gibi haklı gerekçelerle iptal edildi veya ÇED raporları iptal edilerek açılmasına izin verilmedi. Hatta çalışır durumda olan tesis kapatıldı. Bugün ne değişti de geçmişte gerek İl Çevre Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve mahkemeler tarafından iptal edilen projelerin bir benzeri tekrar gündeme geldi? Henüz bölge halkının hukuki mücadelesi devam ederken orman işletme eliyle ağaç kesimine başlanılması ne akla, ne vicdana ne de hukuka sığar.

"Şantiye kurma çalışmalarının acilen durdurulmasını talep ediyoruz"

Kavak ilçesi, Köseli, Karapınar, Bekdemir, Germiyan ve Şeyhli mahalleleri halkı başta olmak üzere tüm Kavak halkının sağlıklı bir çevrede huzur içerisinde yaşama hakkına saygı duyarak yanlarında olacağız ve biz yaşam alanlarımızı koruyanlar olarak orman kesiminin ve şantiye kurma çalışmalarının acilen durdurulmasını ve verilen izinlerin iptal edilmesini talep ediyor ve sürecinde takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Taş Ocağı Projesine Mahalleli Tepki Gösterdi - Son Dakika

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