Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, 21 yaşındaki Enes B., 34 yaşındaki Armağan G., Ahmet K.M. ve 21 yaşındaki Umut E.A. ile Hanife C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.03.2024 19:48  Güncelleme: 19:51
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Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes B. idaresindeki 55 RT 004 plakalı otomobil ile Armağan G.'nin kullandığı 55 AJC 091 plakalı otomobil çarpıştı. Ahmet K.M. yönetimindeki 52 HA 757 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüleri Enes B. (21), Armağan G. (34), Ahmet K.M. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Umut E.A. (21), Hanife C. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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