Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yıllık işletme cetvelli uyarısı - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yıllık işletme cetvelli uyarısı

14.04.2022 12:48
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yıllık işletme cetvelli uyarısı

Afyonkarahisar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,yasal bildirim süresi içerisinde yıllık işletme cetvelli girişi ve gönderimi yapmayan şahıs ve firmalara 2 bin 356 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

yasal bildirim süresi içerisinde yıllık işletme cetvelli girişi ve gönderimi yapmayan şahıs ve firmalara 2 bin 356 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Sanayi Sicil Belgesi' ile ilgili tüm işlemler elektronik ortamda yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde kayıtlı bulunan Sanayi Sicil Bilgisine sahip; şahıs ve firmaların 6948 sayılı kanun gereği bir önceki yıla ait ticari faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek zorunda oldukları yıllık işletme cetveli bilgilerini 30 Nisan tarihi bitimine kadar; e-devlet kapısı üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine giriş yapmak suretiyle sistem üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Yasal bildirim süresi içerisinde yıllık işletme cetvelli girişi ve gönderimi yapmayan şahıs ve firmalara 2 bin 356 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili tüm işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır. Elektronik ortam dışında elden belge kabulü kesinlikle yapılmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yıllık işletme cetvelli uyarısı - Son Dakika


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