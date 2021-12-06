Şanlıurfa'da "Gönül Çorbası" ikramı başladı - Son Dakika

Haliliye Belediyesi vatandaşlara ikram edilen Gönül Çorbası, soğukların etkisini göstermesiyle 4 ayrı noktada yeniden ikram etmeye başladı.

Haliliye Belediyesi'nin Gönül Çorbası, soğukların etkisini gösterdiği bugünlerde iç ısıtıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda devam eden Gönül Çorbası, yeniden ikram edilmeye başladı. Gönül Çorbası ikramı, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu 18 Mart Çanakkale Caddesinde bulunan Toplanma Merkezi, Devteyşti Açıksu Caddesi ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan stantlarda verildi. Görevliler tarafından tek kullanımlık bardalarda ikram edilen çorba ve ekmeği alan vatandaşlar sıcak çorba ile ısındıklarını kaydederek, sunulan hizmetten dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Öte yandan Gönül Çorbası ikramı, hafta içi her sabah 06: 00 ile 08: 00 saatleri arasında verilecek. - ŞANLIURFA