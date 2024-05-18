Şanlıurfa'da Görkemli Aşiret Düğünü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Görkemli Aşiret Düğünü

Şanlıurfa\'da Görkemli Aşiret Düğünü

Şanlıurfa'da düzenlenen aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı. Misafirlerin kuyruğa girdiği takı yarışında takılar sandıktan boşaltılarak valizlerle taşındı. AK Parti ve CHP'li siyasetçileri bir araya getiren görkemli düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

18.05.2024 11:05  Güncelleme: 11:18
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Şanlıurfa'da düzenlenen aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı. Misafirlerin kuyruğa girdiği takı yarışında takılar sandıktan boşaltılarak valizlerle taşındı. AK Parti ve CHP'li siyasetçileri bir araya getiren görkemli düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Şanlıurfa'da düzenlenen geleneksel bir düğünde, İzol aşiretinden iş adamı Mehmet Aydınlık ile bankacı Ayşegül Altuner dünya evine girdi. Düğün, kentteki büyük bir salonun muhteşem atmosferinde gerçekleşti ve aşiret reisleri ile yüzlerce davetli katıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahta, AK Parti ve CHP'li siyasetçiler de şahitlik yaptı. Düğün, bölgenin sevilen sanatçıları Yusuf Harputlu ve Kemale Amed'in unutulmaz düetleri eşliğinde coşkuyla kutlandı. Davetliler, gelin ve damadın mutluluğunu paylaşmak için dolar ve Türk Lirası banknotlarını havaya saçtılar. Paralar, orkestra tarafından görevlendirilen kişiler tarafından toplanarak çantalara konuldu.

Gelinin takıları özel olarak koruma eşliğinde getirildi ve özenle takıldı. Altın takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan geline yakınları tarafından yardım edildi. Düğün sonunda, davetlilerin takı ve para armağanları sandıkta toplandı ve sonra iki kabin valizine konularak güvenli bir şekilde muhafaza edilerek taşındı.

Düğün alanı, renkli görüntülerle dolu bir konser alanına dönüştü. Sanatçıların performansları büyük ilgi gördü ve düğün coşkusu şarkılar eşliğinde devam etti. Damadın ağabeyi Fevzi Aydınlık, herkesin güvenliğini düşünerek havaya ateş açılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarıya uyan misafirler, gelin ve damada mutluluklarını ifade etmek için silah sıkmanın yerine para saçtılar.

Çiftin düğünü, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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