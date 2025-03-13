Şanlıurfa\'da Yeni Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki insan hayatını korumak ve muhtemel doğal afetlerde daha etkin bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla önemli bir adım attı. İtfaiye daire başkanlığı bünyesinde kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibi, bölgedeki su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetlerini profesyonel bir şekilde yürütecek donanımlı bir ekip olarak faaliyet gösterecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ŞUAK, bir yandan kentteki afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı hedeflerken, diğer yandan ulusal ve uluslararası düzeyde de görev alabilecek nitelikteki bir ekip oldu. En son teknoloji ile donatılmış araç ve gereçlerle güçlendirilen ekip, doğa şartlarına uygun olarak her türlü arama-kurtarma faaliyetini başarıyla yürütebileceği bildirildi.

Şanlıurfa'da özellikle barajlarda, nehirlerde, gizemli mağaralarda ve dağlarda meydana gelebilecek her türlü kaza ve doğal afet sonucunda kaybolan vatandaşların hayatını kurtarmak için kurulan ekip, çok kritik bir görevi üstleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, ŞUAK ekibini yerinde incelemek için itfaiye dairesi başkanlığını ziyaret etti. Gülpınar, burada yaptığı açıklamada, "Birkaç aydır üzerinde çalıştığımız bu projeyi nihayet faaliyete geçirmek için bugün bir araya geldik. İnşallah bundan sonra, Allah kaza ve bela vermez ama dünyanın doğal akışında ne yazık ki kazalar ve felaketler olabiliyor. Geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları hafifletmek adına, kendi ekiplerimiz ve belediye bünyesinde oluşturduğumuz uzman arkadaşlarımızla birlikte, bu tür müdahalelere hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla böyle bir ekip ve birim oluşturma kararı aldık. Bugün bu projede son safhaya gelmiş bulunuyoruz. Şanlıurfa'ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA