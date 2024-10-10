Şarampole Uçan Araçta Sürücü Yaralandı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu, sürücü yaralandı
ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole uçması sonu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Çorum- Laçin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dursun Ç. idaresindeki 19 ACN 671 plakalı araç, Çatak yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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