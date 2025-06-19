Saraykent'te Ahır Yangını

Saraykent'te çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi
YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen yangında ahır kullanılamaz hale geldi.
Olay, Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın elektrik kontağından çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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