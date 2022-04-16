Sarıgül'den 'Genel af' açıklaması - Son Dakika
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Sarıgül'den 'Genel af' açıklaması

16.04.2022 23:05

Sarıgül'den 'Genel af' açıklaması Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Türkiye'nin sorunlarına çare bulacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir" Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var.

Sarıgül'den 'Genel af' açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül:

"Türkiye'nin sorunlarına çare bulacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir"

ADANA - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Bu sayı, kapasitenin çok üzerindedir. Özellikle kadın, çocuk tacizi, uyuşturucu batağı, terör gibi suçlara bulaşmamış olan kader mahkumları için bayram öncesi genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım" dedi.

Geçen hafta Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniye'deki ailesini ziyaret etmek için uçakla Adana'ya gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin birçok noktasını gezip sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak karalamak, kötülemek için dolaşmıyoruz. Problemlere çare bulmak için dolaşıyoruz. Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarına çare bulacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir" diye konuştu.

"Bu mübarek ayda en büyük yücelik affedebilmektir"

Siyasi partilere 'Genel af' konusunda yaptığı çağrıyı yineleyen Sarıgül, "Cezaevlerinde 325 binin üzerinde tutuklu ve kader mahkumu var. Bu sayı, kapasitenin çok üzerindedir. Özellikle kadın, çocuk tacizi, uyuşturucu batağı, terör gibi suçlara bulaşmamış olan kader mahkumları için bayram öncesi bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım. Kardeşlik hukukunu bayram öncesi ülkemizde tesis edelim. Bu mübarek ayda en büyük yücelik affedebilmektir. Bu çağrımız, siyasal ya da oyla ilgili bir çağrı değildir. Toplumsal barış için bütün siyasi partilere yapılan bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'den 'Genel af' açıklaması
Sarıgül'den 'Genel af' açıklaması
Sarıgül'den 'Genel af' açıklaması

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Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'genel af' çağrısı Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere 'genel af' çağrısı TDP Genel Başkanı Sarıgül, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu TDP Genel Başkanı Sarıgül, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sarıgül'den 'Genel af' açıklaması - Son Dakika


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