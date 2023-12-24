 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler

ANDA Erzurum ekip üyeleri Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Azap Köyü Şehitliğine yürüyüş yaptı.

Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler
24.12.2023 - 14:05,
Abone Ol

ANDA Erzurum ekip üyeleri Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Azap Köyü Şehitliğine yürüyüş yaptı.

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Erzurum İl Temsilciliği üyeleri Sarıkamış Harekatının en önemli cephelerinden biri olan Horasan ilçesinde bulunan Azap Köyü'ndeki anıtı ziyaret ederek şehitlerimizi andılar. Sabah erken saatlerde Azap Köyü'ne giden dernek üyeleri, köyün girişinden şehitliğe kadar olan yaklaşık 4 kilometrelik yolda şehitler için saygı yürüyüşü yaptı ve şehitlikte Fatiha okudu.

Dernek üyelerinden Gürsel Ceylan dernek üyeleri adına yapmış olduğu açıklamada şöyle konuştu:

"Bugün burada da I. Dünya Savaşı'ndaki Kafkas Cephesi ve Sarıkamış Harekatı'nın başlangıcı kabul edilen ve kazanılmış bir zafer olan ama unutulan Köprüköy ve Azap Muharebelerini ve bu muharebelerde şehadete ulaşmış tüm şehitlerimizi yad etmek amacıyla toplandık. Azap Muharebelerinde şehit düşmüş bir yüzbaşımız ve yedi silah arkadaşının anısına dikilmiş olan anıtın önünde evvela Kafkas Cephesi'nde ve sonra da bütün cephelerimizde vatan ve istiklal uğruna şehadete kavuşmuş ecdadımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz."

Grup, yaptıkları açıklamadan sonra Fatiha okuyarak geldikleri yoldan yürüyerek geri döndü. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler - Son Dakika


14:22
12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı

Son Dakika
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:47:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement