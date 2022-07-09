Sarıkamış'ta protokol bayramlaştı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta protokol bayramlaştı

09.07.2022 11:08
Sarıkamış'ta protokol bayramlaştı

Sarıkamış'ta resmi bayramlaşma programı, düzenlendi.

Sarıkamış'ta resmi bayramlaşma programı, düzenlendi.

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, beraberindekilerle birlikte tebrikleri kabul etti.

Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programına, daire müdürleri, STK temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Kemelek ve beraberindekiler daha sonra Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit yakınlarıyla bir süre görüştü. Şehitler için Kuran-ı Kerin Tilaveti okundu. - KARS

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta protokol bayramlaştı - Son Dakika

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