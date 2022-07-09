Kaymakam Kemelek ve beraberindekiler daha sonra Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit yakınlarıyla bir süre görüştü. Şehitler için Kuran-ı Kerin Tilaveti okundu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sarıkamış'ta protokol bayramlaştı - Son Dakika

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