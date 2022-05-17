Sarp dağların ardında zorlu ekmek mücadelesi - Son Dakika
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Sarp dağların ardında zorlu ekmek mücadelesi

17.05.2022 08:34
Sarp dağların ardında zorlu ekmek mücadelesi

Sarp dağların ardında zorlu ekmek mücadelesi Meşakkatli yolculuğun sonunda yayla muzu mesaisi Bitlis'in Tatvan ilçesinde karların erimesiyle birlikte vatandaşlar sarp dağların eteğinde kendiliğinden yetişen ve bölgede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun bitkisini toplamak için kilometrelerce...

Sarp dağların ardında zorlu ekmek mücadelesi

Meşakkatli yolculuğun sonunda yayla muzu mesaisi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde karların erimesiyle birlikte vatandaşlar sarp dağların eteğinde kendiliğinden yetişen ve bölgede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun bitkisini toplamak için kilometrelerce yol yürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek rakımlı dağlarda kendiliğinden yetişerek kuzukulağıgiller familyasından olan ve her ilde farklı farklı isimler verilen uçkun bitkisi, havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tatvan ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Dönertaş köyündeki dağlarda mayıs ve haziran aylarında doğal olarak yetişen uçkun bitkisi, yöre halkının vazgeçilmezi haline gelmeye devam ediyor. Uçkun bitkisini toplamak isteyen vatandaşlar, araçlarını yarı yolda bırakarak uçkun bitkisine ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyor. Zorlu yolculuğun ardından bazı vatandaşlar topladıkları uçkunu evlerine götürerek tüketirken bazıları ise kent merkezinde kurulan tezgahlarda satışa sunarak maddi kazanç elde ediyor.

Yayla muzunun şeker hastalığına iyi geldiğini söyleyen İhsan Ölmez isimli vatandaş, "Uçkun veya ışkın bitkisi, Doğu Anadolu Bölgesinde 2 bin ile 2 bin 500 rakımlı dağlarda yetişen bir bitkidir. Biz yiyecek olarak tüketiyoruz, şeker hastalığına birebirdir. Bizim bölgede bolca yetişen bir bitkidir. Bazı insanlar bunu geçimini sağlamak için topluyor ve şehir merkezlerine götürüp satıyor. Biz ise zevk için geldik. Muazzam bir tadı var, tavsiye ederim. Bu bitkiye bayağı meşakkatli bir yürüyüşten sonra ulaşıyorsunuz. Araçla belli bir mesafeye geldikten sonra 5 kilometre yürüyerek ancak ulaşabildik. Bu bitki karların kalkmasından bir hafta sonra çıkıyor. Zaten ömrü kısa olan bir bitkidir. Ardından bir sene kadar tekrar çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yayla muzunun kargo yoluyla farklı şehirlere gönderildiğini belirten Enes Tarlan da, "Uzun bir yürüyüşten sonra uçkunun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Emeklerimize değdi. Kısıtlı bir zamanımız olduğu için biz de elimizden geldikçe toplamaya çalıştık. Tabi ticaretini yapanlarda var. Ama bizler ailecek geldik ve bunu tüketmek için topladık. Halk arasında adlandırılan yayla muzu, buradan İstanbul'a kadar kargo yoluyla birçok kişiye ulaşıyor ve biz de elimizden geldikçe kendi ailemiz için topladık" diye konuştu.

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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