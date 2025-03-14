SASKİ, İçme Suyu Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
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SASKİ, İçme Suyu Altyapısını Güçlendiriyor

SASKİ, İçme Suyu Altyapısını Güçlendiriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salıpazarı Barajı'nın tamamlanmadan önce ilçelerin içme suyu altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yatırımlar, gelecekte su sıkıntısı yaşanmaması için planlanıyor.

14.03.2025 14:15  Güncelleme: 14:19
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Salıpazarı Barajı tamamlanmadan önce ilçelerin içme suyuna hızlı ve sorunsuz bir şekilde erişebilmesi için hazırlıklarını önceden yaparak su iletim hatlarını güçlendiriyor. Yapılan yatırımlar ile sadece bugünü değil geleceği de güvence altına alacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan çalışmaların, ilçelerde uzun yıllar su sıkıntısı yaşanmaması için planlandığını ifade etti.

Samsun'un içme suyu altyapısını güçlendirmek adına büyük yatırımlar yapan SASKİ, Salıpazarı Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinin merkezi ile çok sayıda kırsal mahallesine kesintisiz içme suyu sağlayacak. Baraj tamamlanmadan önce, bu ilçelerde içme suyu hatlarının hazır hale getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Dikencik Mahallesi'nde yapımı süren 3 bin metrelik içme suyu şebeke hattında 800 mm çapında duktil borular kullanılıyor. Bu borular, yüksek korozyon direncine sahip, esnek yapılarıyla yer hareketlerine ve su darbelerine karşı dayanıklı olmasıyla biliniyor. Uzun ömürlü ve güvenli olması sayesinde, bölgedeki vatandaşların yıllarca kesintisiz içme suyuna ulaşmasını sağlayacak.

"Bölge için stratejik öneme sahip"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yapılan yatırımın bölge için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Salıpazarı Barajı'nın tamamlanıp hizmete alınması hem taşkınları önlemek hem de bölgedeki tüm kırsal mahallelerimiz arıtılmış içme suyuna kavuşturmak açısından kritik önem taşıyor. Baraj inşaatı sürerken, biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. 3 ilçeyi kapsayan büyük içme suyu temini projemiz tamamlandı ve ihale sürecine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Projenin önemli lokasyonlarından biri olan Dikencik'te içme suyu hattımızın yapımını başlattık ve şu an üçte birini tamamlamış durumdayız. İnşallah nisan ayı sonunda hattı bitirerek kalan güzergahların imalatına başlanılacaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SASKİ, İçme Suyu Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika

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