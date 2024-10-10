Şebin Cevizi Hasadı Başladı

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Tescilli Şebin Cevizi'nde hasat başladı

GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan Şebin Cevizi'nde geçen yıla göre yaşanan zirai donun yüzde 30 oranında rekolte kaybına yol açtığı belirtildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ilkbaharın başlangıcında yüksek kesimlerde yaşanan zirai don olayına maruz kalan Şebin Cevizinde hasat sezonu başladı.

Geçen yıllara göre ceviz rekoltesinin yüzde 30 kayıp olduğunu belirten Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, "Tescilli Şebin Cevizinde hasat başladı. Geçtiğimiz yıllarda alçak kesimlerde yaşanan zirai don olayı bu yıl ise tam tersine yüksek kesimlerde yaşandı. Yüksek kesimlerde yaşanan zirai don nedeniyle rekoltede yüzde 30 bir kayıp var. Rekoltenin iyi olduğu yıllarda 700-800 ton olan rekolte bu yıl 400-500 ton civarında olmasını bekliyoruz. İlçemizde üretilen Şebin Cevizinin rekolte artırılması için çalışmalarımızı devam etmektedir. Ay sonuna kadar devam edecek olan hasat dönemimizde üreticilerimiz yeni hasat sezonunun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.