Şehit ailesi, Kaymakam Kargın ile görüştü

Şehit Üsteğmen Emre Kargın'ın ailesi, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı ziyaret ederek yeni Hükümet Konağı için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın ailesi, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'yı makamında ziyaret etti.

Şehidin annesi Saadet Kargın ve babası Muammer Kargın, Dalaman'da yapımı tamamlanan ve faaliyete başlayan Hükümet Konağı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, nazik ziyaretlerinden dolayı Kargın ailesine teşekkür etti. Kaymakam Yakuta, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu ve onların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA