Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti - Son Dakika
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Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti

09.05.2022 09:08
Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım 1993 yılında şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen'in Terziler mahallesinde ikamet eden annesi Cemile Çimen'i ziyaret etti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım 1993 yılında şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen'in Terziler mahallesinde ikamet eden annesi Cemile Çimen'i ziyaret etti.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, 1993 yılında şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen'in Terziler mahallesinde ikamet eden annesi Cemile Çimen'i ziyaret etti. Anneler günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette konuşan Kaymakam Yıldırım, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmak bizim görevimizdir. Devlet olarak her zaman yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ziyarete Kaymakam Ali Yıldırım'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutan vekili Astsubay Yusuf Ziya Cibaroğlu ve mahalle muhtarı İsmail Ekim'de katıldı. - MANİSA

Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti
Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit annesi Cemile Çimen'e Anneler Günü ziyareti - Son Dakika
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