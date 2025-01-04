Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Vali Çiftçi, bu kez de 1997 yılında şehit olan Turgut Koçak'ın annesi Zinnet Koçak'ı evinde ziyaret ederek elini öptü.
Ziyarete; Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Vali Çiftçi, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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