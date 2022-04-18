Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 30. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı şehadetinin 30. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

18 Nisan 1992 tarihinde sivil ve silahsız oldukları halde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen yol kesme eyleminde Doğubayazıt- Iğdır Devlet karayolunun Pamuk Geçidi mevkisinde gündüz vakti pusuya düşürülerek şehit edilen Kars 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli 4 astsubaydan birisi olan Şehit Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı'nın Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki kabri, şehadetinin 30. yıl dönümünde annesi Bedriye Hamlı, ağabeyi Ayhan Hamlı ve yakınları tarafından ziyaret edildi. Şehit İlhan Hamlı, annesinin okuduğu Kur'an-ı Kerim ve hatmi şerifleri ile dua yapılarak anıldı.

Pamuk Geçidi şehitleri anıldı

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın kabri başındaki anma töreninde başta şehit Astsubay İlhan Hamlı olmak üzere birlikte Pamuk Geçidi'nde şehadet şerbeti içtikleri silah arkadaşları şehit astsubaylar; Erkan Iğdır, Mustafa Karaçimen ve Naci yıldırım 30. şehadet yıldönümlerinde bir kez daha dualarla yad edildiler. Anma törenine katılanlar terörü lanetleyerek, "Türk ordusunun yanındayız, dualarımız Mehmetçiklerle beraber" mesajını verdiler.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki kabri başında gerçekleştirilen Pamuk Geçidi şehitlerinin 30. yıldönümü anma törenine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve vakfın üyeleri, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, devre arkadaşları, dostları ve sevenleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Emekli imam hatip Nazım Candan tarafından okunan Yasin-i Şerif ve yapılan dualarla Pamuk Geçidi'nde şehadet şerbeti içen Kahramanlar rahmetle, minnetle, saygıyla anıldı.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, "Şehidimizin arkadaşları, devreleri, dostlarımız ve sevenleri ile bir araya gelip her yıl şehidimiz İlhan Hamlı'nın kabri başında değerli hocalarımızın ve katılanların da dualarıyla gerçekleştirdiğimiz seneyi devriyesinde yapılan anma törenini çok şükür pandeminin de etkisini yitirmeye ve yasakların gevşetilmeye başlamış olması nedeniyle gerçekleştirebildik. Pamuk Geçidi şehitlerimizi unutmayan, unutturmayan bizleri yalnız bırakmayan asker sivil tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza, yakınlarımıza şehitlerimizle ilgili duyarlılık gösteren Türk milletine, değerli halkımıza, bayrağımızı bir an bile olsa yere düşürmeyen şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkan tüm kahramanlara, şehitlerimize dua ve selam gönderen onları ziyaret eden özel ve güzel insanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN